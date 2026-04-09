NR: Пентагон угрожал Ватикану после критики Белого дома

Представители Пентагона угрожали Ватикану на закрытой встрече в январе, пишет журнал The New Republic. Перед этим Лев XIV выступил с речью, в которой раскритиковал использование силы вместо дипломатии.

По информации The New Republic, встреча проходила в Пентагоне. На ней присутствовали замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби и представитель Ватикана в США кардинал Кристоф Пьер.

Во время беседы господин Колби заявил, что США обладают военной мощью, «позволяющей делать в мире все, что заблагорассудится». Он предупредил, что католической церкви «лучше встать на их сторону». Еще один представитель Пентагона упомянул тему Авиньонского папства — периода с 1309 по 1377 год, когда папы вынужденно находились во Франции и были зависимы от французских королей.

Встрече предшествовало выступление Льва XIV перед представителями дипломатического корпуса Ватикана. На нем понтифик упомянул, что «дипломатия, которая способствует диалогу и стремится к консенсусу между всеми сторонами, заменяется дипломатией, основанной на силе», и что «война снова в моде, и рвение к войне распространяется». Как пишет The New Republic, в Белом доме истолковали эти слова «как враждебное послание» в адрес администрации президента США.

В начале февраля стало известно, что папа римский не планирует посещать США для участия в мероприятиях по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. Пентагон отрицает напряженные отношения с Ватиканом. Ведомство заявляло, что встреча представителей США и Ватикана «была уважительной и разумной дискуссией».

Влад Никифоров