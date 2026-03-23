Первый заммэра Орла получил реальный срок за превышения

Советский райсуд Орла приговорил первого заместителя мэра Вадима Ничипорова к трем годам колонии общего режима. Как сообщили в облпрокуратуре, он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Ничипоров

Фото: мэрия Орла

Фото: мэрия Орла

Как установил суд, в 2021–2022 годах трое перевозчиков по просьбе осужденного за счет собственных средств обеспечили устройство остановочного павильона на улице Кузнецова, оплатили приобретение офисной мебели и ремонтные работы в кабинетах городской администрации и иные услуги, потратив более 220 тыс. руб. После жалобы предпринимателей чиновник инициировал в их отношении ряд проверочных мероприятий, повлекших штрафные санкции и расторжение с ними муниципальных контрактов.

Вадима Ничипорова задержали в июне 2024 года. После этого его поместили под домашний арест. Уголовное дело, расследовавшееся региональным УМВД, рассматривалось в суде с июля 2025 года. На сайте администрации Орла Ничипоров продолжает числиться первым заместителем мэра.

Владимир Зоркий