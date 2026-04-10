Дидье Дешам может возглавить мадридский «Реал»

Мадридский футбольный клуб «Реал» включил Дидье Дешама в список кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает портал RMC Sport.

«Реал» рассматривает вариант смены наставника, поскольку команда, возглавляемая испанцем Альваро Арбелоа, рискует завершить сезон без трофеев. Мадридский клуб включил Дешама в число кандидатов на пост главного тренера, поскольку он «знает, как побеждать». Также у него сложились доверительные отношения с ключевыми игроками «Реала» — Килианом Мбаппе и Орельеном Чуамени.

Сейчас Дидье Дешам возглавляет сборную Франции. Он покинет этот пост после чемпионата мира 2026 года. Его преемником называют Зинедина Зидана. Дешам привел национальную команду к победе на чемпионате мира 2018 года. Через четыре года команда взяла серебро мирового первенства. На клубном уровне специалист возглавлял «Монако», «Ювентус» и «Марсель».

Таисия Орлова