Журналиста-иноагента Габуева заочно приговорили к 4 годам колонии

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор журналисту, бывшему заместителю главного редактора журнала «Власть» Александру Габуеву (объявлен иностранным агентом). Его заочно приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии и лишили права администрировать сайты на три года. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Александр Габуев (объявлен иноагентом) в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Габуев (объявлен иноагентом) в 2020 году

Подсудимого признали виновным в нарушении порядка статьи об иноагентах и организации работы нежелательной организации в России. Следствие установило, что журналист публиковал посты в мессенджерах без специальной маркировки. Кроме того, он участвовал в работе Берлинского центра Карнеги (он же «Фонд Карнеги за международный мир», признан в России иноагентом и нежелательной организацией).

Александр Габуев (объявлен иноагентом) работал в «Коммерсанте» с 2007 по 2015 год. В 2020–2021 годах он входил в экспертный совет по рискам будущего Всемирного экономического форума в Давосе. В 2023 году стал директором центра Карнеги (нежелательна организация и иноагент). В том же году Минюст внес господина Габуева в реестр иноагентов. В качестве причины ведомство указывало, что журналист публиковал фейки о ВС РФ, выступал против спецоперации и получал иностранное финансирование.

Никита Черненко