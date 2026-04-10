Рядом с местом взрыва во Владикавказе нашли пиротехнический цех

Во Владикавказе правоохранители раскрыли нелегальное производство пиротехники в здании по соседству с полностью разрушенным складом, где 10 апреля 2026 года прогремел мощный взрыв. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло осмотрел место и заявил представителям СМИ, что следователи изъяли компоненты вроде селитры, множество ящиков готовой продукции и фальшивые вывески, маскировавшие цех. Правоохранители уже разбирают вещественные доказательства и готовят материалы для уголовного дела.

Взрыв стер с лица земли двухэтажный склад площадью 800 кв. м в Партизанском переулке, разжег пожар на 750 кв. м и повредил десятки соседних домов, автомобилей и магазин стройматериалов. Два человека погибли — их тела извлекли из-под завалов, еще 15 пострадали, включая троих в тяжелом состоянии, одного в крайне тяжелом и двоих детей. МЧС ввело режим повышенной сложности второго ранга, развернуло оперативный штаб из 50 спасателей, 15 единиц техники и следователей СК, которые борются с вторичными взрывами и густым черным дымом.

Сергей Меняйло координирует работы на месте: спасатели разбирают обломки бетона и металла, вывозят 20 тонн пиротехники на ответхранение и обследуют инженерные сети, чтобы исключить новые жертвы. К вечеру 10 апреля комиссии обойдут 50 соседних домов, закроют 300 выбитых окон пленкой и стеклом, оценят ущерб для жилья и бизнеса. С 11 апреля начнут демонтаж руин за три дня, комиссионный осмотр имущества и выплаты компенсаций.

СК возбудил дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. По ней предусмотрены штрафы до 2 млн руб. и сроки до семи лет. Инцидент подчеркнул риски нелегального производства в городах: власти обещают ужесточить проверки складов в республике.

Станислав Маслаков