В Дагестане директор госструктуры подозревается в получении взятки

Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против директора государственной организации, которая занимается реализацией инфраструктурных программ, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Следователи заподозрили его в получении взятки в особо крупном размере по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — максимальное наказание достигает 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, директор действовал из корыстных побуждений и через посредников получил 1 млн руб. Деньги передали за содействие в перечислении авансового платежа по государственному контракту на строительство образовательного учреждения. После этого на счет подрядной организации поступили бюджетные средства в значительном объеме — точная сумма пока не разглашается, но она превышает стандартные авансы по подобным проектам в республике.

Уголовное дело возбудили по материалам республиканских управлений ФСБ и МВД, а также Управления «К» ФСБ России, которое специализируется на экономических преступлениях. Следователи уже проводят комплекс мер: допрашивают свидетелей, изымают документы по контракту и проверяют финансовые потоки. Они установили всех ключевых участников схемы, включая посредников, и закрепляют доказательственную базу.

Ранее, в марте 2026-го, экс-руководителя ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» обвинили в получении более 7 млн руб. за положительные заключения госэкспертизы и помощь в госконтрактах на социальные объекты в Сергокале. В январе, судили директора школы за попытку дать 2 млн руб. сотруднику УФСБ, чтобы замять проверку финансов. Такие дела отражают усилия силовиков по очистке инфраструктурных программ от коррупции: в Дагестане бюджет на строительство школ и дорог превышает десятки миллиардов рублей ежегодно, но авансовые платежи часто становятся мишенью для схем. Расследование продолжается, следователи не исключают новых эпизодов и привлечения подрядчиков.

Станислав Маслаков