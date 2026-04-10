Бесплатную доставку гуманитарных товаров в Дагестан продлили до 1 мая

Компания Авито продлила до 1 мая бесплатную доставку товаров в Дагестан и соседние районы, пострадавшие от паводка. Она запустила гуманитарную кампанию 3 апреля и уже отправила в регион 300 тонн питьевой воды. Сотрудники прибыли в Дагестан, чтобы принимать гуманитарные грузы и распределять их среди населения и спасательных служб. Сейчас перевозят спецтехнику для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба компании.

Жители пострадавших районов заказывают товары из специального раздела #яПомогаю за 1 руб. Пользователи разместили там более 13 тыс. объявлений, по которым оформили около 2700 заказов в Дагестан. Наибольшим спросом пользуются взрослая и детская одежда, обувь, игрушки и бытовая техника. Чтобы помочь, продавцы публикуют объявления с хэштегом #яПомогаю в заголовке и ставят символическую цену от 10 руб. — такие лоты получают приоритет в зонах бедствия и бесплатную доставку до 1 мая.

Авито также транспортировала 17,6 тонны кормов от компании «Марс» в приюты для животных Дагестана. Изначально компания объявила о полной оплате доставки до 10 апреля и планах отправить 100 тонн воды. Продление акции на месяц компания объясняет продолжающимися последствиями паводков, вызванных рекордными ливнями в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте. Она сотрудничает с волонтерами для адресной помощи и следит за ситуацией в Северо-Кавказском федеральном округе, чтобы расширить поддержку при необходимости.

Скоро платформа опубликует список всех партнеров, участвовавших в кампании. Акция #яПомогаю объединяет частных лиц и бизнес: пользователи передают вещи бесплатно или за копейки, а Авито обеспечивает логистику. За неделю объем помощи вырос втрое по сравнению с планами — с 100 до 300 тонн воды, что подчеркивает эффективность платформы в чрезвычайных ситуациях. Жители Дагестана отмечают рост заказов на средств гигиены и домашней утвари, что помогает восстановить быт после наводнения. Компания подчеркивает: каждый может присоединиться, разместив объявление прямо сейчас.