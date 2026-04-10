Синоптики предупредили свердловчан о смоге с 11 по 13 апреля

Свердловскую область в выходные накроет смог. Как сообщили в уральском гидрометцентре, с 20:00 11 апреля до 20:00 13 апреля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог. Специалисты рекомендуют жителям по возможности сократить время пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, а также избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Предприятиям в этот период предписано снизить выбросы загрязняющих веществ, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в конце недели ожидается потепление.

