Половина руководителей Екатеринбурга считает, что подчиненные выдумывают выгорание

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели опрос и выяснили*, что половина жителей Екатеринбурга видят в выгорании своих сотрудников лишь нежелание работать. Лишь 19% убеждены, что состояние зависит от корпоративной культуры, а еще 17% верят в существование эмоционального выгорания. Только 11% руководителей понимают, что такая проблема – не выдумка, а серьезный вызов.



По мнению руководителей, ментальное здоровье сотрудников напрямую влияет на многие аспекты жизнедеятельности. Половина екатеринбуржцев** считает проблемы со здоровьем основным следствием выгорания, столько же говорят про потерю мотивации. При этом 46% уверены, что из-за психического перенапряжения снижается продуктивность, а 41% полагают, что из-за внутренних переживаний падает инициативность. Еще 38% опрошенных убеждены, что в таком состоянии увеличивается риск ошибок.

Чаще всего к выгоранию, по мнению самих руководителей, может приводить перегруженность работой и проблемы с мотивацией (по 50%)** и отсутствие адекватной коммуникации с начальством (46%). Как отмечает треть опрошенных жителей Екатеринбурга, только 10-20% сотрудников в их компании могут испытывать реальные симптомы выгорания. Сильнее всего это заметно по снижению вовлеченности в обсуждения (48%)** и избеганию ответственности (45%).

Так, 30% респондентов полагают, что предотвращать выгорание – это совместная ответственность сотрудника и руководителя. А почти каждый пятый (18%) считает, что сами руководители должны играть в этом главную роль, поскольку они могут влиять на нагрузку и распределять задачи (85%)**, предложить отпуск или более щадящий график (73%).

«Выгорание сотрудников – это отражение процессов компании и коммуникации внутри команд. Чтобы максимизировать продуктивность важно помогать бороться с этим явлением и создавать комфортные условия для работы: поддерживать здоровое общение и сбалансированную нагрузку, чаще измерять настроение у подчиненных разных грейдов: от младших специалистов до руководящего звена, ведь с данной проблемой может столкнуться каждый» – считает Инна Филиппова, операционный директор сети сервисных офисов SOK.

Каждый восьмой житель Екатеринбурга уверен, что работа из офиса помогает справляться с симптомами профессионального выгорания. Менее трети (31%) опрошенных верят в гибридный формат как способ восстановить эффективность. А 15% убеждены, что формат никак не влияет на самочувствие.