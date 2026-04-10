«Хезболла» призвала Ливан прекратить «бесплатные уступки» Израилю

Глава группировки «Хезболла» Наим Касем призвал правительство Ливана прекратить «бесплатные уступки» Израилю в преддверии переговоров Ирана и США. Заявление группировки передает телеканал Al-Manar.

«Мы не допустим возвращения к прежней ситуации и призываем чиновников прекратить предлагать бесплатные уступки»,— заявил господин Касем. Он также осудил «кровавое преступление», совершенное израильской армией 9 апреля. Тогда при ударе ЦАХАЛ по Ливану погибло более 300 человек.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль присоединился к инициативе, но продолжил операцию против ливанской группировки «Хезболла» в Ливане. The Guardian со ссылкой на ливанский Минздрав писало, что при ударе погибло болtе 300 человек, свыше 1,1 тыс. человек пострадали. По данным Fars, Иран намерен возобновить удары по Израилю из-за атак на Ливан.