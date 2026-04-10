Прибыль «Завода премиксов №1» в Шебекине в 2025-м упала на 15% до 3,6 млрд

По итогам 2025 года ЗАО «Завод премиксов №1» (входит в птицеводческую ГК «Приосколье», которая с осени 2025-го является частью «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева) в Шебекинском районе Белгородской области сработало с чистой прибылью в 3,6 млрд руб., что на 15% меньше, чем годом ранее (4,2 млрд руб.). Выручка предприятия, напротив, немного выросла — на 2%, с 14,74 млрд до 15 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж завода выросла на 9% — с 8,5 млрд до 9,2 млрд руб. Валовая прибыль, напротив, уменьшилась на 8% — с 6,2 млрд до 5,7 млрд руб. Прибыль от продаж общества также сократилась — на 11%, с 5,1 млрд до 4,5 млрд руб., а прибыль до налогообложения — на 12%, с 5,4 млрд до 4,7 млрд руб.

Активы завода выросли на 17%, с 7,8 млрд до 9,1 млрд руб. Одинаковые темпы роста показали оборотные и внеоборотные активы (+17%) — с 4,6 млрд до 5,5 млрд руб. и с 3,1 млрд до 3,6 млрд руб. соответственно.

Дебиторская задолженность предприятия увеличилась на 71%, с 1,3 млрд до 2,3 млрд руб., а кредиторская — почти в пять раз, с 1,1 млрд до 4,9 млрд руб.

«Завод премиксов №1» — единственное в России предприятие по производству лизина (аминокислоты, используемой в сельскохозяйственных кормах). Накануне «Ъ-Черноземье» пытался узнать у завода, продолжает ли он работу в условиях интенсивных обстрелов, однако по телефонам предприятия не ответили на звонки. В пресс-службе «Агрокомплекса» также не ответили на запрос «Ъ-Черноземье».

В июне 2023-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Завод премиксов №1» получил разрушения от атак ВСУ и не сможет запуститься в «ближайшее время». При этом руководство завода не называло конкретных сроков возобновления работы.

ЗАО «Завод премиксов №1» выпускает кормовые добавки. Основной профиль компании — производство лизина из зерна пшеницы. Предприятие общей стоимостью около 7 млрд руб. было запущено в 2015 году. По собственным данным предприятия, его мощность равняется 80 тыс. т в год. По данным Rusprofile, ЗАО зарегистрировано в 2004 году в Шебекинском районе Белгородской области. Основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Алексей Балановский.

О планах построить завод по выпуску лизина и треонина под Воронежем — в материале «Ъ-Черноземье» «Будет не аминокисло».

Егор Якимов