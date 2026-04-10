Следствие потребовало арестовать обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве направил в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина. Его обвиняют в незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщили корреспонденту “Ъ” в пресс-службе суда.

Господина Ролдугина задержали днем 9 апреля. По данным следствия, несколько журналистов «Новой газеты» обращались к «частным ресурсам хранения персональных данных» в 2025-2026 годах. Полученную информацию использовали для написания материалов. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 272.1 УК) журналисту грозит до шести лет колонии.

Вчера силовики провели обыски в редакции «Новой газеты». Издание сообщало, что в здание не пускают адвокатов. Обыски продолжались около 13 часов, сотрудники правоохранительных органов забрали с собой технику и документы.

Никита Черненко