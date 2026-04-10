Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о выходных с загрязненным воздухом

С 11 по 13 апреля в воздухе Санкт-Петербурга и Ленинградской области может быть превышена концентрация загрязняющих веществ. Все из-за слабого ветра, рассказали в управлении Эконадзора по 47-му региону.

С 11 по 13 апреля воздух в Петербурге и Ленобласти может быть излишне загрязнен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы, первой степени опасности для всех групп источников»,— подчеркнули в Эконадзоре Ленинградской области.

О том же уровне опасности петербуржцев предупредил местный комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Петербурге зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в марте.

Матвей Николаев