В Петербурге зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в марте

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало результаты анализа качества воздуха в Санкт-Петербурге за март. Уровень загрязнения специалисты оценили как повышенный, однако случаев высокой или экстремальной концентрации вредных веществ исследователи не выявили.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, например, показатель наибольшей повторяемости превышений предельно допустимых концентраций составил 1,3%. Наблюдения показали, что выход ПДК за верхнюю границу нормы зафиксирован только по аммиаку. В Московском районе концентрация превышала норму до 1,3 раза, в Центральном — до 1,1 раза. При этом среднемесячные значения по этому веществу оставались в пределах допустимых норм.

По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений не обнаружено. Мониторинг охватывал широкий перечень показателей, включая взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, сероводород, аммиак, хлористый водород, формальдегид, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол и бензпирен.

Матвей Николаев