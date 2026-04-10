Арбитражный суд Башкирии принял заявление о банкротстве АПК «Алексеевский»

Сегодня арбитражный суд Башкирии принял к производству заявление о признании банкротом АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"». Заседание назначено на 9 июня.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте «Алексеевский» собирался обратиться в арбитражный суд Башкирии с заявлением о собственном банкротстве. Кредитором выступает Управление имуществом казны Башкирии.

В июне 2025 года арбитражные суды взыскали с предприятия в пользу УИК Башкирии около 54,7 млн руб. по двум договорам аренды. «Алексеевский» не смог оспорить эти решения.

В феврале «Алексеевский» закрыл 72 из 80 фирменных магазинов в Уфе и Уфимском районе.

АО «АПК "Алексеевский"» зарегистрировано в 2021 году как правопреемник одноименного госпредприятия, крупнейшего совхоза Башкирии. Компания зарегистрирована в деревне Алексеевка Уфимского района. В 2025 году выручка составила 1,3 млрд руб., убытки — 180 млн руб.

Майя Иванова