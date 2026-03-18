Совхоз «Алексеевский» собирается подать заявление о собственном банкротстве

АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» собирается обратиться в арбитражный суд Башкирии с заявлением о собственном банкротстве. Публикация о намерениях компании опубликована на Федресурсе.

Кредитором выступает Управление имуществом казны Башкирии (УИК Башкирии).

Что стало поводом для банкротства, неизвестно. В июне прошлого года арбитражные суды взыскали с предприятия в пользу УИК Башкирии около 54,7 млн руб. долга по двум договорам аренды. Оспорить эти решения «Алексеевский» не смог.

АО «АПК "Алексеевский"» зарегистрировано в 2021 году как правопреемник одноименного госпредприятия, крупнейшего совхоза Башкирии. Компания зарегистрирована в деревне Алексеевка Уфимского района. В феврале предприятие закрыло большинство своих фирменных магазинов в Уфе. В 2024 году выручка АО превысила 1,4 млрд руб., а убытки составили 171,6 млн руб. Кредиторская задолженность оценивалась в 392,4 млн руб., дебиторская — в 320,2 млн руб. Стоимость чистых активов составляла около 2,4 млрд руб.

Идэль Гумеров