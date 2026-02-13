РБК: АПК «Алексеевский» закрыл большинство магазинов в Уфе

АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» — один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Башкирии — закрыл 72 из 80 фирменных магазинов в Уфе и Уфимском районе. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Овчинникова.

Со слов господина Овчинникова, на решение о сворачивании розничной торговли повлияли повышение НДС, конкуренция с крупными торговыми сетями и высокая стоимость аренды площадей под магазины.

Продукция предприятия будет реализовываться на оптовом рынке, рассказал «РБК Уфа» гендиректор АПК «Алексеевский». В перспективе — возобновление розничных продаж в формате «магазин у дома».

АО «АПК "Алексеевский"» зарегистрировано в 2021 году как правоприемник одноименного совхоза, зарегистрировано в деревне Алексеевка рядом с Уфой. Предприятие принадлежит республике. В сентябре 2024 году АПК «Алексеевский» включили в программу приватизации.

Идэль Гумеров