Власти попробуют взыскать с «Воронежского шампиньона» 40 млн рублей в апелляции

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу министерства экономического развития Воронежской области на вердикт регионального арбитража по делу о взыскании с ООО «Воронежский шампиньон» (структура ГК «Мартин» семьи Бабоян) 40,1 млн руб. В эту сумму оценили неустойку по договору об осуществлении инвестиционной деятельности от 2020 года. Судебное заседание назначено на 20 мая, указано в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Воронежский шампиньон» зарегистрировали в Новоусманском районе Воронежской области в марте 2017 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В компании 90% принадлежат ООО «Артенц», подконтрольной ГК «Мартин» семьи Бабоян. По итогам 2024 года выручка «Воронежского шампиньона» составила 7,2 млрд руб., а чистая прибыль — 2,6 млрд руб. Генеральным директором предприятия с августа 2025 года назначен Игорь Зубарев.

Речь идет о соглашении по реализации в Новоусманском районе Воронежской области особо значимого инвестпроекта тепличного комплекса за 2,6 млрд руб. в период до 2032 года. В отчетах инвестора за 2022 и 2023 годы власти увидели недоплату налогов в консолидированный бюджет региона в 122 млн и 150,5 млн руб. соответственно. В то же время фирме была предоставлена господдержка в виде нулевой ставки налога на имущество организаций на пять лет на сумму 60,5 млн руб. Полагая, что «Воронежский шампиньон» нарушил обязательства по договору, в январе 2025-го власти направили компании уведомление об одностороннем отказе от соглашения. В марте того же года ответчик представил возражения, назвав решение незаконным и необоснованным. Тогда фирма получила требование об уплате неустойки.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», региональное минэкономразвития направило иск в арбитраж в октябре 2025 года. Первая инстанция вынесла вердикт в марте 2026-го, отказав в иске полностью. В ходе разбирательства суд ознакомился с письмом от регионального УФНС от мая 2025-го. В нем говорилось, что ответчик оплатил 60,5 млн руб. дополнительно начисленных налогов и 23 млн руб. пени. Суд также пришел к выводу, что власти неправомерно назначили неустойку дважды.

Денис Данилов