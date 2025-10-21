Минэкономразвития требует с «Воронежского шампиньона» 40 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск регионального министерства экономического развития к местному ООО «Воронежский шампиньон» (структура ГК «Мартин» семьи Бабоян). Сумма требований составляет 40,1 млн руб., их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Стороны ранее не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежский шампиньон» было зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в марте 2017 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежат ООО «Артенц», подконтрольной ГК «Мартин» семьи Бабоян. Остальными долями владеют Ваграм Гаспарян, Арарат Бабоян, Мамикон Сурмалян, Саргис Балоян, Арменак Мосесян, Арутюн Бабоян, Акоп Гаспарян, Жирайр Серобян, Кристина Бабоян и Игорь Зубков. По итогам 2024 года выручка «Воронежского шампиньона» составила 7,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб. Годом ранее показатели равнялись 4,8 млрд и 1,1 млрд руб. соответственно.

В конце августа «Воронежский шампиньон» возглавил один из совладельцев компании Игорь Зубков. Новый руководитель с 2019 года владеет долями по 2% в «Воронежском шампиньоне» и курганском ООО «Уральские шампиньоны», которое также входит в ГК «Мартин».

В конце прошлого года стало известно, что ГК «Мартин» увеличила до 2 млрд руб. вложения в строительство завода картофеля фри в ОЭЗ «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области. Запустить предприятие и вывести его на полную мощность планируется в конце первого квартала 2026 года.

Егор Якимов