Доходы мирового женского спорта выросли за год на 25%

По прогнозам консалтинговой компании Deloitte, объем мирового рынка женского спорта достигнет в 2026 году по меньшей мере $3,04 млрд. Это на 25% больше, чем годом ранее ($2,4 млрд), и на 340% больше, чем в 2022 году ($692 млн).

Наиболее популярными и коммерчески выгодными видами женского спорта являются футбол и баскетбол, на них приходится около 35% от общего дохода. Также отмечается растущая популярность женского регби и крикета.

Больше половины выручки мирового рынка женского спорта приходится на Северную Америку (54%), на втором месте Европа с 14%, остальные регионы мира — 32%.

Как отмечают аналитики Deloitte, наряду с расширением экосистемы женского спорта, запуском все большего числа лиг, роста инвестиций трансформируются и способы взаимодействия спортивных организаций со зрительской аудиторией посредством все большего числа трансляций по ТВ и в интернете.

