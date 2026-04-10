Председатель ЗСК провел очередной прием граждан

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел очередной прием граждан, в котором приняли участие его заместители Николай Петропавловский и Сергей Болдин, председатель военного комитета Евгений Шендрик, а также заместитель министра труда и социального развития региона Александр Костанов. На прием были записаны три заявителя.

Одно из обращений поступило от жителя Геленджика, дистанционно поднявшего вопрос об отсутствии льгот, в том числе на санаторно-курортное лечение, для сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции. Юрий Бурлачко отметил, что действующим постановлением губернатора Краснодарского края предусмотрена однократная компенсация стоимости санаторного лечения для отдельных категорий граждан, а также напомнил о принятых в регионе 16 законах, направленных на поддержку участников СВО. По его словам, вопрос требует дополнительной проработки с участием профильных ведомств исполнительной власти, в том числе оценки числа потенциальных получателей и необходимых бюджетных средств.

Второе обращение касалось многодетной семьи, в которой воспитываются 14 детей. Заявительница, переехавшая на Кубань из Курганской области, представила предложения по расширению мер поддержки семей с десятью и более детьми, включая создание единого информационного ресурса, развитие транспортной и социальной поддержки, а также введение дополнительных льгот. В ходе приема Юрий Бурлачко сообщил, что все предложения будут рассмотрены профильными комитетами ЗСК совместно с исполнительными органами власти и депутатами Госдумы. Он также вручил заявительнице Почетную грамоту Законодательного собрания Краснодарского края, решение о награждении которой ранее было поддержано депутатами.

Третье обращение касалось предоставления земельного участка многодетной семье из Динского района. Ранее муниципальные власти отказали заявительнице из-за того, что ее бывший супруг до брака уже получал земельный участок по иным основаниям. Как пояснил заместитель председателя ЗСК Сергей Болдин, профильный комитет подготовил поправки в краевой закон, уточняющие условия постановки многодетных семей на учет для получения земли. Законопроект направлен на согласование в прокуратуру и органы исполнительной власти и будет рассмотрен на ближайшей сессии парламента.

По итогам приема Юрий Бурлачко отметил, что подобные встречи с гражданами остаются важным инструментом обратной связи, а все поднятые вопросы взяты на контроль профильными комитетами ЗСК.

