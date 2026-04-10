Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал второго дивизиона Кубка мира

Сборная России по водному поло со счетом 16:10 обыграла команду Бразилии в 1/8 финала второго дивизиона Кубка мира. Соревнование проходит в мальтийской Гзире.

Ранее россияне выиграли все три матча на групповом этапе. Соперник сборной по четвертьфиналу определится в матче между французами и португальцами.

Турнир продлится до 13 апреля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Победитель состязаний получит право принять участие в финальной части Кубка мира, которая пройдет в Сиднее в июле.

Сборная России проводит свой первый с 2022 года турнир под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В ноябре 2025 года World Aquatics стала первой организацией, допустившей россиян к участию в соревнованиях в командном виде спорта.

