Судья оказалась риэлтером

“Ъ” стали известны подробности проверки в отношении судьи Анастасии Саландиной, которая претендовала на пост заместителя председателя Арбитражного суда Ивановской области. В распоряжении служительницы Фемиды и ее мужа, работающего вахтером, оказалось 14 объектов недвижимости. Госпожа Саландина приобретала квартиры, оцениваемые в миллионы рублей, всего за 150–350 тыс. руб. и сдавала их посуточно.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал направление в Генпрокуратуру материалов в отношении судьи Анастасии Саландиной. Уже в самое ближайшее время надзорное ведомство предъявит Саландиной антикоррупционный иск о конфискации активов, а Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) примет решение о ее отставке по отрицательным мотивам.

По данным “Ъ”, скандалу предшествовало обращение судьи в ВККС. Анастасия Саландина претендовала на пост заместителя председателя ивановского арбитража.

Учитывая жесткие антикоррупционные требования, ивановские прокуроры решили проверить кандидата самым тщательным образом с привлечением МВД.

Госпожа Саландина — судья четвертого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений с 2019 года. Специализируется на рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве). С 2023 года по начало 2026 года она рассмотрела более 2 тыс. таких дел, а большинство принятых ею решений апелляция не изменила.

За этот же период официальный доход госпожи Саландиной составил 7,7 млн руб., ее супруг, работающий старшим вахтером ООО «Бумажная мануфактура», получил около 900 тыс. руб. Родители супругов являются пенсионерами с доходом не более 20 тыс. руб.

В собственности у судьи оказались четыре объекта недвижимости в Ивановской области.

Участок в деревне она купила за 210 тыс. руб. при его цене в полмиллиона. Две квартиры в городе Юрьевце приобрела за 150 тыс. руб. каждую, хотя те оцениваются минимум в 1 млн и 1,5 млн руб. В том же городе у Саландиной оказался участок, доставшийся ей за 170 тыс. руб. при реальной цене в 1,5 млн.

На вахтера были записаны десять объектов недвижимости: жилые дома и земельные участки преимущественно расположенные в пригороде областного центра в городе Кохма Ивановского района. Мать и отец судьи являлись владельцами семи объектов. Общая же стоимость недвижимости превысила 78 млн руб.

Большинство из имеющихся у семьи квартир, в том числе в Плёсе («двушка» куплена за 740 тыс. руб. при цене почти в 3 млн руб.), сдавались в аренду частным лицам. Например, жилье в городе художников на берегу Волги можно было снять посуточно за 5 тыс. руб. В основном его арендовали туристы. В других квартирах проживали студенты и даже мигранты.

Таким образом, проверяющие пришли к выводу, что недвижимость судьи и членов ее семьи имеет коррупционное происхождение, а сама она использует квартиры в коммерческих целях, что запрещено для служителей Фемиды.

Уже после публикации материала «Ъ» стало известно, что Анастасия Саландина подала заявление об отставке.

Николай Сергеев