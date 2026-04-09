Арбитражного судью Ивановской области Саландину заподозрили в коррупции

Председатель Верховного суда Игорь Краснов направил в прокуратуру материалы против судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Он попросил подать антикоррупционный иск к судье, рассказали ТАСС в пресс-службе Верховного суда.

Причиной для иска стало несоответствие расходов и доходов госпожи Саландиной. Так, на семью судьи оформлено более 20 объектов недвижимости. Активы, предположительно, могут использовать в коммерческих целях, но сведения об их сдаче в аренду отсутствуют. В правоохранительных органах также сообщили агентству, что недвижимость купили в 2021-2024 годах по цене значительно ниже кадастровой и рыночной.

Анастасия Саландина входит в состав Квалификационной коллегии судей Ивановской области. Судьей Арбитражного суда региона она стала в 2019 году. Часто госпожа Саландина рассматривала дела о банкротстве.

