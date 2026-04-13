Картофель на вулкане

Камчатка — край, где картофель растет буквально в экстремальных условиях: вегетационный период укладывается в 80–90 дней, воздух насыщен океанскими туманами, а почвы — легкие, вулканические, бедные азотом. Однако именно здесь завершился первый год большого испытания отечественных сортов, которое может изменить продовольственную безопасность целого региона.

Из 40 проверенных генотипов 18 показали урожайность выше местного стандарта — местами более чем вдвое. А уникальная особенность региона (отсутствие тли — главного переносчика вирусов) делает полуостров потенциальным центром производства безвирусного семенного картофеля для всей страны.

Эти работы проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий (2024–2026 годы), объединяющей усилия 11 научных организаций. Координатором программы выступает КамГУ им. Витуса Беринга.

О том, какие механизмы помогают растениям выживать в таких условиях, почему доля семенной фракции — это не просто красивая цифра и что на самом деле означает «адаптированный сорт», «Ъ-Наука» говорит с Наталией Швачко, заместителем директора по научно-организационной работе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР).

— Что такое «адаптированный сорт» с точки зрения самого растения? Какие механизмы помогают картофелю расти всего 80–90 дней, если в почве мало азота и вокруг сыро?

— Адаптированный сорт — это сорт, способный стабильно формировать урожай именно в конкретных местных условиях, а не просто выживать в них. Если говорить о Камчатке, здесь особенно важны три свойства: раннеспелость, устойчивость к переувлажнению и способность эффективно работать даже на почвах с низким содержанием доступного азота. Такой сорт буквально перестраивает собственный физиологический ритм: он быстро закладывает клубни, не тратя лишнего времени на вегетативный рост, и умеет извлекать питание из ограниченного почвенного ресурса. Именно поэтому для подобных регионов так важна собственная селекционная база. На Камчатке эта работа ведется целенаправленно: здесь выводятся сорта, которые изначально «обучены» местными условиями, а не адаптированы к ним задним числом.

— Почему доля семенной фракции 47–49% — это важно, а не просто красивая цифра? Как короткое лето мешает размножать элитные семена?

— Это не просто красивая цифра — это показатель реального семеноводческого выхода. Когда почти половина урожая пригодна для дальнейшего размножения, сорт действительно ценен как семеноводческий материал. В условиях короткого камчатского лета такой результат особенно значим, потому что времени на формирование выровненных, полноценных клубней катастрофически мало. Короткое лето не прощает медлительности: клубни либо успевают набрать нужный размер и качество до первых заморозков, либо нет. Именно поэтому высокая доля семенной фракции — это свидетельство того, что сорт умеет работать быстро и эффективно в рамках жестко ограниченного вегетационного окна. Для семеноводства это принципиально: чем выше выход кондиционного посадочного материала, тем быстрее можно наращивать объемы производства и тем устойчивее вся система.

— Какие методы селекции лучше всего подходят для вулканических почв и океанического климата: классическая гибридизация, маркерная селекция или генное редактирование?

— Наиболее эффективен не один метод, а их продуманное сочетание. Основу составляют классическая гибридизация и полевой отбор — именно поле показывает реальную адаптацию сорта к конкретной среде, здесь невозможно схитрить или подменить результат лабораторными данными. Маркерная селекция позволяет ускорить эту работу: с ее помощью можно раньше отбирать наиболее перспективные формы, не дожидаясь, пока растение пройдет несколько полевых сезонов. Это особенно ценно там, где каждый сезон на счету. Что касается генного редактирования — это уже принципиально иной инструмент, который пока находится за пределами стандартной селекционной практики в нашей стране. Поэтому разумная стратегия сегодня — классика как основа, молекулярные маркеры как ускоритель.

— Где проходит граница между ускоренной селекцией и генетической модификацией? Это вопрос науки, закона или этики?

— Граница здесь одновременно научная, правовая и этическая — и все три измерения важны. С научной точки зрения разница принципиальная: ускоренная селекция — это интенсификация обычного процесса скрещивания и отбора без прямого вмешательства в ДНК растения. Генетическая модификация, или геномное редактирование,— это уже работа непосредственно с геномом, изменение наследственного материала целенаправленным образом. Закон в России четко разграничивает эти категории: ГМО-культуры не допущены к коммерческому выращиванию. Но есть и этическое измерение: общественное восприятие генетически модифицированных растений остается настороженным, и с этим тоже нужно считаться. Поэтому граница определяется сразу тремя факторами, и ни один из них нельзя игнорировать.

— Почему отсутствие тли на Камчатке превращает полуостров из проблемного места в потенциальный центр производства безвирусного семенного картофеля для всей страны?

— Тля — это основной переносчик вирусных заболеваний картофеля. В большинстве регионов страны давление тли достаточно высокое, а значит, семенной материал неизбежно накапливает вирусную нагрузку и постепенно вырождается. На Камчатке благодаря климатическим и географическим особенностям тля практически отсутствует — и это кардинально меняет ситуацию. Там, где нет переносчика, семена дольше сохраняют здоровье, а вырождение идет несравнимо медленнее. Это означает, что полуостров потенциально способен производить оздоровленный семенной картофель высоких репродукций и поставлять его в другие регионы. То, что географически кажется удаленностью и изолированностью, в данном случае превращается в конкурентное преимущество.

— Можно ли камчатские семена поставлять в другие регионы — в Центральную Россию или на юг? Или на новом месте им снова потребуется адаптация?

— Как оздоровленный, качественный семенной материал, безусловно, можно и нужно. Это и есть главная ценность камчатского семеноводства в масштабах страны. Однако здесь важно понимать принципиальное разграничение: семена можно поставлять широко, а вот пригодность конкретного сорта для конкретного региона всегда требует проверки. У каждой зоны свои климатические и почвенные особенности, свой фотопериод и своя сумма активных температур. Поэтому сорт, великолепно работающий на Камчатке, на новом месте обязательно должен пройти адаптационные испытания. Это не недостаток системы, а нормальная агрономическая логика: семена везут ради их здоровья, а не ради автоматического переноса всех характеристик сорта в чужую среду.

— Как вулканические почвы влияют на вкус, питательность и кулинарные свойства картофеля? Может ли это стать основой для местного бренда?

— Вулканические почвы обладают рядом свойств, которые потенциально влияют на качество клубней. Их легкость и способность быстро прогреваться создают благоприятные условия для формирования картофеля, а специфический минеральный состав требует очень точной системы питания. Именно это питание затем отражается на крахмалистости, текстуре и вкусе. Говорить о четко доказанных вкусовых отличиях камчатского картофеля пока преждевременно — для этого нужны специальные исследования. Но потенциал для формирования локального бренда здесь определенно есть. В мире немало примеров, когда терруар — совокупность почвенных и климатических условий конкретного места — становится основой узнаваемого продуктового бренда. Камчатский картофель с вулканических почв вполне мог бы занять такую нишу.

— Климат меняется: переувлажнения, ранние заморозки. Что лучше — выводить один сорт под «среднюю» погоду или иметь портфель сортов под разные сценарии сезона?

— Надежнее иметь не один сорт, а целый набор — и это осознанная агрономическая стратегия. Погодная нестабильность нарастает, ставка на один универсальный вариант становится все более рискованной. Набор сортов разной скороспелости и разной адаптивности позволяет гибко реагировать на то, каким выдался конкретный сезон: если лето холодное и затяжное — работают одни сорта, если ранние заморозки — выручают другие. Такой портфель дает всей системе устойчивость, которую невозможно обеспечить одним, даже очень хорошим сортом. Это справедливо для любого региона, но для Камчатки с ее климатической непредсказуемостью особенно актуально.

— Если камчатская программа удастся, можно ли перенести ее на Чукотку, Сахалин, Магадан или Якутию? Что в каждом случае пришлось бы делать заново?

— Да, но переносить нужно не готовое решение, а саму модель работы. Именно в этом суть масштабируемости подобных программ. Для каждого региона — будь то Чукотка, Магадан, Сахалин или Якутия — придется заново подбирать сортовой состав, выстраивать систему питания и защиты растений, адаптировать технологию семеноводства под местные условия. Везде своя специфика: на Чукотке экстремально короткое лето и вечная мерзлота; на Сахалине повышенная влажность и другой спектр болезней; в Якутии резко континентальный климат с огромными перепадами температур. То, что работает на Камчатке, не будет автоматически работать там. Переносим подход, логику, накопленный опыт — но не механически копируем результат.

— Можно ли камчатский опыт с картофелем применить к другим культурам: капусте, моркови, кормовым травам? Где такие испытания уже идут, а где их пока нет?

— Да, такой опыт вполне применим к другим культурам, прежде всего к овощным и кормовым культурам короткого сезона — они сталкиваются с теми же ограничениями: коротким летом, переувлажнением, бедными почвами. Принципы адаптивной селекции, семеноводства и агротехники, отработанные на картофеле, могут стать основой для аналогичных программ. Однако важно понимать: для капусты, моркови или кормовых трав потребуется отдельная работа, потому что у каждой культуры своя биология, свои болезни и вредители, свои требования к условиям выращивания и уборки. Нельзя просто перенести картофельную программу на другую культуру — нужно выстраивать свою, пусть и опираясь на уже накопленный опыт. Именно поэтому расширение таких программ требует времени, ресурсов и, главное, готовности работать вдолгую.

Мария Грибова