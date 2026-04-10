Семь коллективов примут участие в Хоровом форуме в Екатеринбурге

В Свердловской области впервые с 13 по 17 апреля пройдет Хоровой форум России, который объединит семь профессиональных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и других городов. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Главной площадкой станет зал Свердловской филармонии, где пройдут пять из восьми запланированных концертов. На торжественном открытии форума на сцене выступят сразу три хоровых коллектива в сопровождении органа. Кроме того, концерты состоятся в Алапаевске, Заречном и Асбесте.

«Форум несет просветительскую направленность — знакомство публики с современными исполнителями»,— отметил Рустем Хасанов.

Впервые в рамках форума организована лаборатория художественных руководителей и хормейстеров. Ее цель — профессиональное общение, обмен опытом и живое соединение признанных мэтров с молодыми начинающими хормейстерами. Уникальной особенностью форума станут открытые репетиции. Трансляция форума будет организована в виртуальном концертном зале филармонии.

