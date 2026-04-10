ЦБ выпустил финал мультфильма от воронежской студии про финансовых мошенников

Главное управление Банка России по ЦФО выпустило последнюю серию мультфильма «Изи деньги» о мошенничестве на финансовом рынке для подростков и молодежи, снятого студией Romashkinboom из Воронежа специально для регулятора. Она была опубликована на странице управления «ВКонтакте».

Финальный эпизод мультфильма получил название «Это был не ломбард». По сюжету главный герой — хомяк Хома — заложил в комиссионный магазин золотую орехоколку, чтобы выручить деньги на починку ноутбука. Однако когда персонаж захотел вернуть свою вещь, оказалось, что ее уже продали другому хомяку. Поступку Хомы, как и ранее в сериале, противопоставляется более разумное поведение бобра Бобы, который закладывает дрель в проверенный на сайте Центробанка ломбард и затем возвращает свою вещь.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» сообщал о выходе первой серии проекта «Изи деньги» от ЦБ. После каждого эпизода зрителям было предложено пройти мини-тест для проверки усвоенного материала. Через неделю ЦБ планирует выпустить лендинг, где можно будет пересмотреть мультфильм и пройти итоговый тест.

Созданию проекта предшествовало исследование ЦБ, в котором приняли участие более 840 респондентов, в том числе корреспондент «Ъ-Черноземье». Согласно ему россияне в возрасте от 14 до 25 лет регулярно сталкиваются с подозрительными предложениями заработка в интернете. При этом с потерей денег от финансовых мошенников сталкивались более половины респондентов.

По данным ЦБ, в 2025 году в Черноземье было выявлено 17 нелегальных кредиторов. Больше всего — в Липецкой области (девять кредиторов). В Белгородской области — три нелегальных кредитора и одна финансовая пирамида, в Воронежской — два незаконных кредитора и две финпирамиды, в Курской — два кредитора и одна нелегальная компания по привлечению инвестиций. В Орловской области был зафиксирован один нелегальный кредитор.

В целом по стране было выявлено более 7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финрынка. При этом 5,7 тыс. таких организаций действовали в интернете.

Егор Якимов