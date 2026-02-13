ЦБ выпустил мультфильм от воронежской студии о финансовых мошенниках

Главное управление Банка России по ЦФО выпустило первую серию мультфильма «Изи деньги» о мошенничестве на финансовом рынке для подростков и молодежи, снятого студией Romashkinboom из Воронежа специально для регулятора. Она была опубликована на странице управления «ВКонтакте».

Получившая название «Киберфренд» серия посвящена теме «легкого заработка» в интернете. По сюжету антропоморфному хомяку Хоме предлагают «на изи поднять деньги» и гарантируют «доход 1000% в день». После этого незадачливый хомяк переводит все свои сбережения мошенникам. Затем ЦБ демонстрирует зрителю историю другого героя — бобра Бобы, который кладет деньги на накопительный счет в банке и получает доход в виде процентов. В конце серии ЦБ предлагает проверить финансовую компанию для вложений, перейдя по QR-коду на экране.

Выход следующей серии под названием «Мелкий шрифт» запланирован на 24 февраля. Все эпизоды мультсериала выйдут до 9 апреля. После каждой серии зрителям будет предложено пройти мини-тест для проверки усвоенного материала. Затем ЦБ выпустит лендинг, где можно будет пересмотреть мультфильм и пройти итоговый тест.

Созданию проекта предшествовало исследование ЦБ, в котором приняли участие более 840 респондентов, в том числе корреспондент «Ъ-Черноземье». Согласно ему, россияне в возрасте от 14 до 25 лет регулярно сталкиваются с подозрительными предложениями заработка в интернете. При этом с потерей денег от финансовых мошенников сталкивались более половины респондентов.

По данным Банка России, с января по сентябрь 2025 года в России было выявлено 5,8 тыс. нелегальных финансовых компаний. В пресс-службе регулятора отмечали, что особой категорией риска являются подростки. «Современная молодежь имеет высокие потребительские привычки, обусловленные запросом на более качественный уровень жизни. В связи с этим молодое поколение склонно к финансовым рискам»,— считают в ЦБ.

Егор Якимов