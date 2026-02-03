Воронежская студия сняла мультфильм о финансовых мошенниках для ЦБ

Главное управление Банка России по ЦФО запустило просветительский проект «Изи деньги» о мошенничестве на финансовом рынке для подростков и молодежи. Он подразумевает выход шести серий анимационного сериала, созданного студией Romashkinboom из Воронежа специально для регулятора. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе воронежского отделения ЦБ.

Главными героями мультсериала станут антропоморфные хомяк по имени Хома и бобер Боба. По задумке ЦБ Хома будет демонстрировать своим поведением эмоциональность и расточительность, а Боба — рассудительность. В основу сюжета лягут реальные жизненные ситуации, связанные с финансовой грамотностью. Выход серий запланирован с 12 февраля по 9 апреля.

Каждая серия будет посвящена отдельной теме: финансовым пирамидам, «черным» кредиторам, скам-инвестициям, псевдоброкерам. Они будут доступны на странице управления ЦБ в ЦФО во «ВКонтакте». После каждого эпизода зрителям будет предложено пройти мини-тест для проверки усвоенного материала. Завершится проект запуском лендинга, где можно будет пересмотреть мультфильм и пройти итоговый тест.

Созданию проекта предшествовало исследование ЦБ, в котором приняли участие более 840 респондентов, в том числе корреспондент «Ъ-Черноземье». Согласно нему, россияне в возрасте от 14 до 25 лет регулярно сталкиваются с подозрительными предложениями заработка в интернете. При этом с потерей денег от финансовых мошенников сталкивались более половины респондентов.

По данным Банка России, с января по сентябрь 2025 года в России было выявлено 5,8 тыс. нелегальных финансовых компаний. В пресс-службе регулятора отмечают, что особой категорией риска являются подростки. «Современная молодежь имеет высокие потребительские привычки, обусловленные запросом на более качественный уровень жизни. В связи с этим молодое поколение склонно к финансовым рискам»,— добавили в ЦБ.

Егор Якимов