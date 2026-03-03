Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обязательство по сохранению ОКН утверждено для здания нижегородского УФСБ

Управление госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области 27 февраля утвердило охранное обязательство по ОКН регионального значения — административному зданию на улице Малой Покровской, 1 в Нижнем Новгороде. В Этом здании 1937 года постройки находится региональное управление ФСБ.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Охранное обязательство — стандартный документ для объектов культурного наследия, в котором указывают требования к сохранению и содержанию ОКН, обеспечению доступа к нему, установке информационных надписей и т. д.

В течение трех лет после утверждения обязательства собственник дома №1 на Малой Покровской должен получить в управлении госохраны разрешение на работы по сохранению ОКН и провести сами работы. В дальнейшем требуется поддерживать надлежащее состояние здания.

В документе указано также, что доступ во внутренние помещения данного ОКН осуществляется в строгом соответствии с инструкцией по охране и обороне объекта, внешний осмотр со стороны Малой Покровской — без ограничений.

Тем же числом утверждено охранное обязательство и по соседнему зданию — дому №3 на Малой Покровской улице, где находится медсанчасть УФСБ. Это ОКН регионального значения «Здание, где в 1918-1922 гг. размещалась Нижегородская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем». По нему собственник должен получить разрешение и выполнить работы по сохранению ОКН в течение пяти лет. Условия доступа к данному ОКН аналогичны дому №1.

Галина Шамберина