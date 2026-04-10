Четыре человека пострадали при взрыве в складских помещениях во Владикавказе

Во Владикавказе на месте взрыва на Партизанском переулке работают экстренные службы и следователи. Об этом сообщила глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации МЧС, «мощный хлопок» произошел в складских помещениях. Предварительно известно о четверых пострадавших, которым медики оказывают помощь. Силы и средства спасателей и пожарных привлечены по повышенному рангу сложности.

Власти призвали местных жителей не поддаваться панике и следить за официальными сообщениями.

