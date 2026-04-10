Шестерых сбежавших из поезда контрактников задержали в Чувашии

В Чувашии недалеко от поселка Ибреси задержали шестерых сбежавших из поезда контрактников. Об этом сообщает Mash.

Пятерых из них нашли в деревне Шоркасы, еще одного — в жилом массиве Черноречка рядом со станцией, где произошел побег.

Источник «Ъ Волга-Урал» уточняет, что беглецы находились в статусе гражданских лиц, поскольку подписали контракт с Министерством обороны России и направлялись в зону СВО. В таком случае их действия могут квалифицировать как дезертирство, а не как побег, и прибавить им десять лет к сроку не могут.

Побег произошел 8 апреля около 09:30. О нем сообщала пресс-служба администрации Ибресинского округа. В тексте сообщалось о пяти или шести заключенных. Позже публикацию удалили, и в ФСИН России заявили, что побегов заключенных при конвоировании не было.

Анна Кайдалова