ФСИН опровергла информацию о побеге шестерых осужденных из поезда
Информация о побеге заключенных из вагона поезда Томск—Адлер в Чувашии не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.
«Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Ибресинского муниципального округа сообщила о поиске пяти или шести человек невысокого роста и монголоидной внешности, сбежавших из поезда. Позже с сайта новость удалили.