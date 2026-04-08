Информация о побеге заключенных из вагона поезда Томск—Адлер в Чувашии не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

ФСИН опровергла информацию о побеге шестерых осужденных из поезда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Ибресинского муниципального округа сообщила о поиске пяти или шести человек невысокого роста и монголоидной внешности, сбежавших из поезда. Позже с сайта новость удалили.

Анна Кайдалова