В Чувашии шестеро осужденных сбежали с поезда Томск—Адлер

В Чувашии ищут пятерых или шестерых человек, ранее осужденных за преступления. Они сбежали с поезда Томск—Адлер, сообщила пресс-служба Ибресинского муниципального округа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 апреля около 09:30. Отмечается, что они невысокого роста, монголоидной внешности, одеты легко, возможно — в тапочках. Сбежавшие по национальности — тувинцы.

По информации Mash, разыскиваемые вышли на остановке в поселке Ибреси. Они могут иметь при себе холодное оружие.

UPD: ФСИН опровергла информацию о побеге.

