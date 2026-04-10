Сотрудника администрации Мариуполя задержали за передачу данных о ВС РФ

Оперативники ФСБ задержали сотрудника городской администрации Мариуполя. Его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве рассказали, что задержанный сам установил контакт со спецслужбами Украины через один из мессенджеров. Там он передавал куратору координаты подразделений ВС РФ в Мариупольском муниципальном округе.

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене. Злоумышленника отправили под стражу.

Никита Черненко