В Дагестане 27 участков дорог остаются закрытыми

По состоянию на 10:00 10 апреля из 57 проблемных участков дорог в Дагестане закрыты 8, еще 19 закрыты с организованными объездами, сообщает Дагестанавтодор.

Обильные осадки с 4 по 10 апреля 2026 года нанесли серьезный ущерб автодорогам республики. Движение транспорта временно перекрыли или ограничили на 57 участках региональных и межмуниципальных трасс в 24 муниципалитетах. Повреждения возникли из-за ливней, снега в горах и сильного ветра до 27 м/с, что привело к переувлажнению грунтов, оползням и обвалам.

Службы Дагестанавтодора активно устраняют последствия. Полностью закрыты 8 участков, еще 19 закрыты с организованными объездами. Движение восстановили на 30 участках: по временной схеме проезжают 19, в ограниченном режиме — 5, в штатном — 6. На местах работают 40 единиц техники — бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, КДМ и автогрейдеры, — задействованы 80 дорожных рабочих.

Ситуация развивается на фоне повторного ухудшения погоды. С 27 марта по 4 апреля закрывали 60–65 участков в 24 районах, но к 4 апреля открыли почти все — оставался 1–2 закрытый. К 8 апреля число повреждений выросло до 51 в 22 муниципалитетах: закрыты 12, с объездами 18, восстановлено 21. К 10 апреля цифры достигли пика — 57 участков.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана предупреждает жителей и гостей: без крайней нужды не выезжайте в горы. Угроза новых обвалов, оползней и камнепадов сохраняется из-за сырости почв.

Апрель 2026 года выдался аномальным для Дагестана: вместо сухой погоды пришли ливни и снегопады. Ранее, к 1 апреля, закрытыми оставались 15 участков из 56, к 5 апреля — 13 из 65. Штормовое предупреждение на 8–10 апреля сработало точно: равнины затопило дождями, горы засыпало снегом. Восстановление идет полным ходом, но полная очистка потребует несколько дней.

Станислав Маслаков