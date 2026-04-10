Прокуратура Ставрополья потребовала от 22 мэрий обустроить мусорные площадки

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в 22 муниципалитетах края, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Чиновники не организовали места накопления крупногабаритных отходов — старой мебели, техники и прочего габаритного хлама. Прокуроры провели проверку исполнения экологического законодательства и обнаружили полное отсутствие таких площадок.

Эта халатность напрямую угрожает правам жителей Ставрополья на чистую окружающую среду. Без специальных мест люди сбрасывают мусор в случайных местах — лесах, полях, обочинах дорог. Такие несанкционированные свалки наносят ущерб почвам и водоемам, провоцируют пожары и расплод грызунов. Прокуратура подчеркивает: бездействие местных властей толкает ставропольцев на экологические нарушения и усугубляет проблему отходов производства и потребления.

В текущем 2026 году прокуратура подала 22 иска в суды края. Надзорщики требуют признать бездействие чиновников незаконным и обязать муниципалитеты срочно создать площадки для крупногабаритного мусора. Суды уже удовлетворили требования по шести округам — Буденновскому, Изобильненскому, Новоалександровскому, Степновскому, Труновскому и Туркменскому. Там власти приступили к обустройству.

Оставшиеся 16 исков прокуратура держит на контроле. Полное устранение нарушений станет обязательным после судебных решений. Прокуроры не остановятся на достигнутом: они мониторят исполнение и готовы привлекать к ответственности виновных глав администраций. Федеральное законодательство четко возлагает на муниципалитеты обязанность организовывать сбор всех видов ТКО, включая крупногабаритные отходы. Ставропольский край уже сталкивался с подобными проблемами — в 2025 году Росприроднадзор зафиксировал свалки с ущербом свыше 67 млн руб. на площади 1,7 тыс. кв. м, а в Шпаковском округе нелегальный полигон стоил природе 218,6 млн руб.

Прокуратура усиливает давление на региональные власти в рамках общероссийской кампании по наведению порядка с мусором. В Ставрополе недавно суд обязал мэрию создать площадки для опасных отходов I и II классов опасности — аналогичная история, где бездействие лишало жителей базовых экологических прав. В Предгорном округе приостановили работу полигона ТКО на 90 суток, а в Буденновске требуют рекультивацию старого полигона площадью 50 тыс. кв. м — это больше 5 га земли, которую закрыли год назад.

Станислав Маслаков