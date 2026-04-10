Платформа B2B-РТС установила ценовой диапазон IPO

Российская электронная торговая платформа B2B-РТС объявила ценовой диапазон IPO на Мосбирже в 112–118 руб. за акцию, следует из сообщения компании. Ожидается, что торги бумагами платформы начнутся 17 апреля.

Акционеры предложат продать 11,5% акций B2B-РТС. Компания планирует привлечь 2,4 млрд руб. на IPO. Ключевой акционер платформы Совкомбанк сохранит за собой существенную долю и продолжит участвовать в развитии бизнеса.

Капитализация B2B-РТС при обозначенном ценовом диапазоне составляет 20-21 млрд руб. Сбор заявок пройдет с 10 апреля по 16 апреля. Участвовать смогут как российские квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, а также институциональные инвесторы.

B2B-РТС владеет 100% акций федеральной площадки для госзакупок «РТС-тендер» и платформой B2B-Center. Выручка B2B-РТС по МСФО по итогам 2025 года составила 9,4 млрд руб. (рост почти на 10% год к году). Чистая прибыль выросла до 3,7 млрд руб. (на 5,7% год к году).