Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин получил паспорт Норвегии. Об этом изданию VG сообщил генеральный секретарь Норвежской футбольной ассоциации Карл-Петтер Лёкен.

«Заявка Хайкина на получение норвежского гражданства одобрена миграционной службой. Он сам выразил желание представлять сборную Норвегии, однако необходимо одобрение FIFA на смену футбольной ассоциации. Заявка будет подана, как только мы получим необходимые документы»,— заявил господин Лёкен.

Главный тренер команды Стале Сольбаккен сказал VG, что видит в Хайкине «претендента на место в составе». Однако он отметил, что если бы команда проводила матч сегодня, основным вратарем был бы Орьян Нюланн. 1 июня будет объявлен окончательный состав сборной на чемпионат мира, куда войдут от 23 до 26 игроков.

Никите Хайкину 30 лет. Также у него есть паспорта России, Израиля и Великобритании. Он выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года (с января по март 2023 года представлял английский «Бристоль»), в составе которого вратарь стал четырехкратным чемпионом Норвегии. В текущем сезоне клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу». Никита Хайкин установил рекорд турнира по количеству сейвов за сезон — 68.

Таисия Орлова