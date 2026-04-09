Власти назвали возможную причину вспышки кишечной инфекции в Муроме

Возможной причиной массового отравления жителей Мурома Владимирской области стал норовирус, сообщил глава округа Евгений Рычков. Он опроверг распространившиеся сообщения о том, что вспышка инфекции связана с ремонтом водопровода — местные жители предполагали, что причиной массового заражения стала водопроводная вода, в которую попали канализационные стоки из аварийного коллектора, передавал региональный канал «Зебра ТВ».

«Определили комплекс мер, который эту вспышку должен погасить. Водоканал проведет хлорирование воды в требуемых концентрациях, чтобы исключить эту версию, этот вариант распространения»,— сказал господин Рычков (видео опубликовано в Telegram-канале правительства региона).

В Муроме также проведут дезинфекцию в автобусах, рассказал Евгений Рычков. По его словам, родники будут закрыты до конца периода паводков. «Вода во всех родниках сегодня непригодна для питья. Там что угодно может быть»,— добавил глава округа. Он заявил, что в городе достаточно медикаментов для лечения инфекции.

Резкий рост обращений с симптомами кишечной инфекции начался в Муроме 7 апреля. В округе зафиксировали 106 случаев заболевания, сообщили в правительстве региона. Госпитализировали 50 человек, в том числе 25 детей. Роспотребнадзор начал эпидрасследование. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Норовирусная инфекция передается от человека к человеку. Заражение происходит при контакте с больными или носителями норовируса, а также при употреблении воды и пищи, зараженной норовирусами. Симптомы напоминают пищевое отравление.