Главу поселения на Кубани арестовали по делу о превышении полномочий

В Краснодарском крае глава Новотитаровского сельского поселения Динского района Семен Васильченко арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона по итогам проверки расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в отношении чиновника СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ. Следствие считает, что выявленные нарушения связаны с результатами проверки использования бюджетных средств, направленных на жилищно-коммунальное хозяйство.

Суд избрал Семену Васильченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Господин Васильченко является уроженцем Тимашевска и был назначен на должность главы администрации Новотитаровского сельского поселения в мае 2025 года.

Вячеслав Рыжков