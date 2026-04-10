В Астрахани поймали участников нападения на Дагестан в 1999 году

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Астраханской области и сотрудниками ФСБ задержали в Астрахани двух мужчин. Эти подозреваемые участвовали в вооруженном нападении на Цумадинский район Дагестана в августе 1999 года, сообщила пресс-секретарь ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Они входили в состав банды численностью около 1500 боевиков под командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, которые вторглись в республику из Чечни 7 августа. Нападавшие захватили несколько селений в Ботлихском и Цумадинском районах, включая окрестности села Агвали, где устроили засаду на блокпост.

В той атаке боевики убили двух сотрудников милиции и одного военнослужащего внутренних войск МВД России, а трех милиционеров взяли в плен. Бой у Агвали развернулся 2 августа: группа экстремистов из Чечни первой наткнулась на патруль милиции в районе села Гагатли, завязалась перестрелка, на помощь агрессорам подоспели еще 40 боевиков. Федеральные силы отбили позиции за три часа, но потери исчислялись десятками: всего в кампании 1999 года погибли более 280 военных и силовиков, свыше 800 получили ранения, а экономике Дагестана нанесли огромный ущерб. Басаева ликвидировали в Ингушетии в 2006 году, Хаттаба — в Чечне в 2002-м, однако силовики продолжают вылавливать их подельников спустя четверть века.

Сотрудники вышли на след подозреваемых в ходе расследования старых дел о бандитизме и терактах, с помощью Росгвардии взяли их и доставили в следственные органы. Уголовное дело возбудили по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженное восстание) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ — эти преступления не имеют срока давности. Подозреваемые скрылись после поражения банды: федеральные войска к середине сентября 1999 года полностью вытеснили боевиков из Дагестана. Это не первый такой арест: летом 2024-го двух членов группировки приговорили к 24 и 21 годам колонии, в декабре 2024-го взяли еще одного, а в мае 2025-го задержали четверых в Астрахани, Дагестане, Ингушетии и Ставрополье за те же события.

Александр Иванов