CNBC: с 2024 года Еврокомиссия оштрафовала хайтек-гигантов на €6 млрд

С начала 2024 года общая сумма штрафов, наложенных Еврокомиссией на крупнейшие технологические компании (Google, Apple и другие), превысила €6 млрд. Такие подсчеты опубликовал CNBC.

В последние годы в ЕС было принято несколько законов, ужесточающих регулирование работы технологических корпораций, особенно крупнейших из них. Это прежде всего законы о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) и о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Среди самых значительных — штраф почти на €3 млрд, наложенный на Google в сентябре 2025 года за нарушение антимонопольного законодательства в сфере рекламы, и штраф на €1,8 млрд, наложенный в марте 2024 года на Apple за антимонопольные нарушения на рынке музыкальных стримингов.

Как отмечает CNBC, штрафы в отношении американских компаний вызывают растущее недовольство администрации президента США Дональда Трампа. По мнению ее представителей, Евросоюз «подавляет инновации и дискриминирует американские корпорации». Как заявил CNBC посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер, если в Европе хотят развивать технологии искусственного интеллекта, то понадобятся мощности американских компаний, и поэтому «нельзя чрезмерно ужесточать регулирование, постоянно менять правила и налагать огромные штрафы».

В ЕС заявляют, что жесткая позиция местных регуляторов связана со стремлением заставить хайтек-гигантов действовать в интересах пользователей. «Все компании, ведущие бизнес в ЕС, подотчетны европейским гражданам и должны соблюдать правила, призванные защищать их»,— заявили CNBC в Еврокомиссии.

