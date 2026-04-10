ИНН прописывают в Системе быстрых платежей

С июля передача ИНН при переводах и платежах по СБП станет обязательной. Для граждан ничего не изменится: обменом данными займутся банки, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе Национальной системы платежных карт. Мера нужна для борьбы с дропперством, пояснили в ведомстве. Затронет ли инициатива бизнес?

Финансовая безопасность превыше всего, считают в Национальной системе платежных карт. Поэтому с июля все переводы по СБП будут сопровождаться обменом ИНН клиентов, сообщил оператор. Объяснение этому простое: дроппер может переоформить паспорт, сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счет, а вот ИНН дается в жизни только раз. Его не изменить, поэтому схема дропа завершается провалом. Но это только в теории, отметил директор департамента проектирования компании «Информзащита» Александр Кузнецов:

«Что добавит ИНН в части защиты? На мой взгляд, такой шаг особо ничего не поменяет: кому надо видеть эти данные, их уже знают; получателю перевода их не покажут».

Предприниматели в беседе с “Ъ FM” назвали инициативу властей спорной. Одно из последствий обмена ИНН — неизбежный рост оборота налички, полагает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Предпринимателей, по большому счету, это не должно коснуться. Если гражданин работает как самозанятый, то формирует чек, и там указан ИНН. Если вдруг кто-то просит перечислить деньги по номеру телефона, то это как раз попытка скрыть официальный доход. Прежде всего, на пресечение вот такой оплаты направлена эта история, связанная с ИНН.

Но, к сожалению, есть большой шанс, что это все превратится в расчеты наличными, и такая мера просто удвоит, утроит эти процессы. Наличных денег в обороте будет становиться все больше».

Перевод по СБП за услугу — далеко не всегда про уход от налогов, подчеркнула учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева:

«Да, действительно, клиенты иногда переводят нам деньги, когда, допустим, нет наличных или по каким-то причинам не работает терминал. Сейчас такие сбои бывают очень часто. Мы сразу пробиваем чек, как будто бы они заплатили наличными, но это все поступает в кассу».

Теперь бизнесу придется отчитываться перед налоговой о любом подозрительном поступлении, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:

«Привязывая любой платеж к ИНН, мы позволяем впоследствии налоговым органам эти операции прослеживать с большей легкостью.

Это, по сути, еще один инструмент для контроля за доходами физических лиц и дальнейших вопросов налоговых органов по поводу того, а что это был за платеж, что за доход получил тот или иной человек? Не нужно ли продекларировать этот заработок и уплатить с него налог на доходы физлиц? Или, может, стоит посчитать такого человека предпринимателем и применить к нему все налоговые требования, которые происходят из статуса?»

По данным Банка России, в прошлом году через СБП граждане и юрлица перевели 103 трлн руб. Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что осенью ведомство рассмотрит перспективу налога на операции через СБП.

Леонид Пастернак