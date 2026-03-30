Прокуратура хочет изъять автомобиль бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова

В Нижегородский райсуд поступил антикоррупционный иск прокурора к бывшему первому заместителю главы Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Надзор требует изъять у него в доход государства автомобиль стоимостью 6,31 млн руб.

В зале судебных заседаний бывший вице-мэр Сергей Егоров скрывал лицо от журналистов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец считает, что бывший чиновник купил это имущество в нарушение федеральных законов о противодействии коррупции и о противодействии отмыванию преступных доходов.

Как писал «Ъ-Приволжье», Сергея Егорова скоро начнут судить по обвинению в получении взятки в размере 120 тыс. руб.

Галина Шамберина