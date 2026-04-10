МФЦ Дагестана перешли на круглосуточный режим на фоне режима ЧС

В Дагестане многофункциональные центры и сотрудники, которые занимаются оформлением соцвыплат, перевели на круглосуточную работу, чтобы ускорить помощь жителям, пострадавшим от наводнения. Такое поручение дал глава республики Сергей Меликов после резкого роста числа обращений от людей, которым нужно подтвердить ущерб и собрать документы для компенсаций, сообщил он в своем Telegram-канале.

Причиной экстренных мер стали сильные дожди, которые прошли в конце марта и начале апреля и вызвали подтопления сразу в нескольких городах и районах республики. В зону ЧС попали Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, а также ряд районов, где вода повредила дома, участки и хозяйственные постройки.

По данным МФЦ Дагестана, от пострадавших уже поступило более 7 тыс. обращений по вопросам компенсаций. Власти при этом оценивают число затронутых наводнением людей более чем в 6,2 тыс., и именно на них сейчас ориентируют систему выплат и обследований.

Для ускорения работы к МФЦ подключили соцработников, волонтеров, мобильные группы и общественников. Во всех муниципалитетах также круглосуточно работают оценочные комиссии, которые фиксируют утраченные дома, имущество и прочий ущерб, чтобы затем запустить компенсации без лишней бюрократии.

Официальные сообщения руководства республики и МФЦ подтверждают, что речь идет не только о приеме заявлений в круглосуточном режиме, но и о выездной работе на местах, где людям проще сразу собрать пакет документов и получить консультацию.

Ранее режим ЧС в Дагестане подняли до федерального уровня, что позволяет обеспечить более высокий объем координации и быстрое привлечение ресурсов. На этом фоне круглосуточная работа МФЦ выглядит как часть общей схемы по ускорению выплат и снижению социальной напряженности в пострадавших муниципалитетах.

Станислав Маслаков