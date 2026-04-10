Прокуратура спасла санаторий «Ставрополье» от приватизации

Прокуратура Ставропольского края через суды отбила у коммерческой фирмы шесть объектов санатория «Ставрополье» в Сочи, которые та пыталась выкупить по заниженной цене в 66,6 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отменил решения арбитражных инстанций, обязывающие край продать высоколиквидную недвижимость на черноморском берегу, а при новом рассмотрении суд отклонил иск краснодарской компании.

Спор разгорелся вокруг имущественного комплекса санатория, расположенного в престижной курортной зоне. Фирма арендовала шесть объектов — приморский пляжный корпус площадью более 1000 кв. м, лодочную станцию, склад, проходную и два аэрария. Прокуратура доказала, что арендатор не выполнил обязательства: не провел капитальный ремонт пляжного корпуса стоимостью около 20 млн руб., а также содержал станцию и строения в ненадлежащем состоянии, что привело к их обесцениванию.

Надзорное ведомство инициировало проверку исполнения закона о госимуществе. Прокуроры вмешались в процесс на стадии апелляций и кассаций. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда учла их позицию и направила дело на новое рассмотрение в Ставропольский арбитраж, а не в Краснодарский, где подсудность нарушили. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске фирмы.

Для края исход дела имеет стратегическое значение. Санаторий занимает участок в 11 га в Имеретинской низменности Сочи — одной из самых дорогих локаций России, где рыночная цена земли достигает 5–10 млн руб. за сотку. Общая стоимость комплекса оценивается в 500–700 млн руб., что делает его ключевым активом регионального бюджета. Попытка приватизации могла привести к потере доходов от аренды — около 15–20 млн руб. ежегодно.

Конфликт вписывается в серию споров за санаторные активы на Черном море. Ранее Генпрокуратура вернула в госсобственность аналогичные объекты в Сочи на 11 га. Прокуратура Ставрополья подчеркивает: защита таких активов остается приоритетом, особенно в условиях роста цен на курортную недвижимость, где спрос существенно превышает предложение.

Станислав Маслаков