Объем рынка аренды в Ставрополе вырос на четверть из-за переизбытка предложения

В I квартале 2026 года рынок долгосрочной аренды в Ставрополе вошел в фазу охлаждения: число объявлений о сдаче жилья выросло с 520 до 650, то есть на 25%, а средняя ставка аренды однокомнатной квартиры снизилась с 22,5 тыс. до 22,1 тыс. руб., пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на данные «Циана».

Картина в городе совпадает с общероссийским трендом. «Циан» сообщил, что предложение на рынке долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках в I квартале 2026 года увеличилось на 32,4%, а средняя ставка по ним снизилась на 3,7% до 34 тыс. руб. в месяц. В самой компании объясняют динамику сезонным спадом спроса после пиковых месяцев и ростом числа лотов от инвесторов, которые выводят на рынок квартиры в новых домах.

Для Ставрополя эта логика выглядит особенно убедительно на фоне более ранних оценок рынка. В феврале 2026 года «Циан» фиксировал ставку аренды однокомнатной квартиры в городе на уровне 26,4 тыс. руб., что на 15% выше февраля 2025 года, а уже в марте сообщение о снижении год к году на 2% указывало на заметную волатильность и быстрый разворот конъюнктуры. Еще раньше, в декабре 2025 года, средняя цена долгосрочной аренды жилья в Ставропольском крае составляла 26,9 тыс. руб., что на 4% ниже уровня годичной давности; при этом число объявлений в крае выросло на 34%, а спрос снизился на 10%.

Причины такого сдвига уже обозначили участники рынка. Часть арендаторов ушла в покупку жилья на фоне снижения ипотечных ставок, а число приезжих работников, которые традиционно снимают квартиры, уменьшилось. Смягчение денежно-кредитной политики усилило ожидание удешевления ипотеки и подтолкнуло часть семей рассматривать покупку как более выгодный вариант, а не аренду.

На стороне цен давление усиливает и структура предложения. В Ставрополе сейчас размещены сотни актуальных объявлений о долгосрочной аренде, а сама база площадки показывает, что рынок остается насыщенным и конкурентным. Это подтверждает и локальная статистика за 2025 год: в разные периоды в городе фиксировали рост числа предложений на 48%, 85% и даже в 2,5 раза по отдельным типам квартир, прежде всего по студиям и «однушкам».

Контекст для Ставрополя задает и строительная активность. В январе 2026 года в Ставропольском крае на рынок вывели 140,8 тыс. кв. м жилья, а регион вошел в топ-5 по этому показателю среди российских субъектов, что в перспективе способно поддерживать дальнейший рост арендного фонда. На этом фоне снижение средней ставки до 22,1 тыс. руб. за «однушку» выглядит следствием более широкого перераспределения спроса и предложения на фоне слабого сезона, роста вывода квартир в аренду и сдержанного потребительского спроса.

Станислав Маслаков