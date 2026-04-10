57 БПЛА сбили над Волгоградской областью

Больше полусотни дронов ВСУ уничтожили в ночь на 10 апреля в Волгоградской области. Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Всего за ночь в России силами ПВО перехватили и сбили 151 беспилотник. Больше всего — 57 — в Волгоградской области. 48 — над Ростовской, 35 — над Белгородской областью, девять — над Каспийским морем, по одному — над Калмыкией и Татарстаном.

Напомним, в регионе действовала беспилотная опасность. Впоследствии атаки повреждения получили пять домов в области. Осколки также упали в Волгограде. Аналогичный режим и ракетную опасность объявляли в Пензенской области.

Остается закрытым аэропорт Волгограда. Пензенский открыли.

Дарья Васенина