В России вырос спрос на мангу

С начала 2026 года читатели в России стали больше интересоваться комиксами и мангой (особый вид комиксов, японские комиксы). На некоторых книжных платформах выручка от продаж такой литературы выросла более чем на 50%, выяснил «Ъ».

На цифровом сервисе электронных и аудиокниг «Литрес» выручка от продаж книг в категории «азиатские комиксы и манга» по итогам I квартала 2026 года выросла на 55% год к году. Рост скачиваний приложений с азиатским контентом в Rustore за март увеличился на 32%.

Представители цифрового сервиса «Кион Строки» отметили, что интерес к азиатским комиксам за I квартал увеличился на 78% год к году. Рост интереса также отметили в «Яндекс Книгах» и в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед».

По мнению руководителя отдела комиксов и манги ОРС «Читай-город — Буквоед» Елены Барвинской, спрос на азиатскую литературу поддерживается регулярным выходом новых сезонов аниме-адаптаций. Она отметила, что лидерами продаж в отделе комиксов за I квартал года стали серии книг «Магическая битва», «Поднятие уровня в одиночку», а также «Solo Leveling», «Человек-бензопила», «Берсерк» и «One Piece».

